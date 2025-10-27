Carros de luxo são multados durante evento em Balneário Camboriú; entenda
Veículos foram retirados pelos condutores
Onze carros de luxo foram autuados em Balneário Camboriú, depois de serem flagrados estacionados sobre calçadas e em vagas reservadas a pontos de ônibus.
De acordo com a Guarda Municipal, os veículos, de marcas como Ferrari, BMW e Lamborghini, participavam de um evento automotivo na cidade conhecida como a Dubai Brasileira. A ocorrência aconteceu no sábado, 25, e foi detalhada nesta segunda-feira, 27.
Os superesportivos estavam na Avenida do Estado, uma das principais vias da cidade, e em frente a uma loja de veículos que não possuía autorização para utilizar o espaço público, conforme informou a GM.
Segundo os agentes, todos os condutores retiraram os veículos de forma pacífica, sem necessidade de acionamento de guinchos.
