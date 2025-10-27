Cartórios eleitorais de Brusque passam a funcionar em novo endereço

Os cartórios da 5ª e 86ª Zonas Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) de Brusque tem um novo endereço a partir desta segunda-feira, 27.

A sede, antes localizada na rua Humberto Mattiolli, 78, Centro, foi transferida de forma definitiva para a rua João Bauer, 434, salas 201, 202, 203 e 204, Centro. Além de Brusque, as Zonas Eleitorais abrangem os municípios de Botuverá e Guabiruba.

Devido à instalação do novo local, o atendimento foi suspenso de 20 a 24 de outubro. Durante a paralisação, os serviços eleitorais ficaram disponíveis de forma on-line por meio do Autoatendimento da Justiça Eleitoral.

No mesmo período, os prazos processuais também ficaram suspensos, sendo que aqueles que se encerrarem nestes dias, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

O processo de mudança dos cartórios eleitorais de Brusque para um novo endereço contou com o apoio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços (SIS) do Tribunal Regional Eleitoral catarinense (TRE-SC).

Motivo

A alteração se dá pelo término da vigência do contrato de locação do imóvel atual e pela avaliação de que o novo local oferece melhores condições de ocupação e apresenta um menor custo de locação. Essa decisão foi tomada pelas unidades técnicas da SIS em conjunto com a chefia das Zonas Eleitorais de Brusque.

As Zonas Eleitorais da 5ª e 86ª são responsáveis pelo cadastro de mais de 120 mil eleitores. O novo endereço não altera os locais de votação, ou seja, as eleições ocorrerão nas mesmas escolas já conhecidas pelo eleitorado.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

