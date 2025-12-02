Uma casa considerada patrimônio histórico de Brusque vem chamando a atenção pela maneira como incorporou o clima natalino ao seu cotidiano.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição
O destaque recai sobre a Casa Atlântica, cuja combinação entre luzes, árvores decoradas e elementos tradicionais da época tem atraído os olhares de quem passa pelo bairro Rio Branco.
Casa com clima de natal
A residência, restaurada e preservada ao longo dos anos, evidencia agora uma ambientação marcada pelo equilíbrio entre patrimônio e cuidado estético.
Diante desse panorama, o espaço segue apresentando, desde novembro, uma composição pensada para o período, reforçando o clima característico da temporada.
A iluminação colorida e o presépio montado no jardim ampliam essa percepção ao realçar as linhas da estrutura, completando a leitura do conjunto e mantendo o caráter acolhedor do local.
A decoração, elaborada com atenção aos detalhes, confere ao conjunto arquitetônico o brilho próprio desta época do ano, em sintonia com a memória que a Casa Atlântica representa para Brusque.
A construção, erguida por volta dos anos 1890 reafirma, assim, sua relevância.
A casa e seu legado
O imóvel, que pertenceu ao casal Alois e Ana Petermann, permanece como testemunho do passado e segue imponente diante das instalações da Tecelagem Atlântica.
Mantida pelo grupo têxtil, a casa resiste ao tempo não apenas pela estrutura restaurada, mas também pelo zelo dedicado ao seu entorno.
No interior, o showroom recebeu elementos de ambientação alinhados ao espírito natalino, reforçando o diálogo entre tradição e contemporaneidade que marca o percurso do grupo Atlântica.
Já o jardim, conhecido por suas árvores de grande porte, flores exóticas e diversidade botânica, ganhou nova expressão com o projeto luminotécnico, que organiza percursos e realça pontos de destaque.
Casa Atlântica em festa
Um evento então promovido pela empresa Atlântica, realizado no último sábado de novembro, consolidou essa percepção.
A presença de colaboradores, membros da administração e convidados integrou a programação preparada para a ocasião.
A reunião ampliou a compreensão coletiva sobre o cuidado empregado no espaço.
As belas fotos
Por fim, quem desejar observar cada detalhe da ambientação encontra, ao término da edição e após os anúncios, uma galeria com registros realizados no local.
A seleção, pois, reúne ângulos variados da Casa Atlântica decorada, permitindo ao público acompanhar com precisão a atmosfera construída para esta temporada.
Galeria após o apoio comercial
*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Galácticos do futebol: veja quem então celebrou 25 anos de história em Brusque
2. Brusque: veja então como está a Cachoeira do Minella após 36 anos fechada ao público
Casa Atlântica em fotos
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK