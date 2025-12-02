Uma casa considerada patrimônio histórico de Brusque vem chamando a atenção pela maneira como incorporou o clima natalino ao seu cotidiano.

O destaque recai sobre a Casa Atlântica, cuja combinação entre luzes, árvores decoradas e elementos tradicionais da época tem atraído os olhares de quem passa pelo bairro Rio Branco.

Casa com clima de natal

A residência, restaurada e preservada ao longo dos anos, evidencia agora uma ambientação marcada pelo equilíbrio entre patrimônio e cuidado estético.

Diante desse panorama, o espaço segue apresentando, desde novembro, uma composição pensada para o período, reforçando o clima característico da temporada.

A iluminação colorida e o presépio montado no jardim ampliam essa percepção ao realçar as linhas da estrutura, completando a leitura do conjunto e mantendo o caráter acolhedor do local.

A decoração, elaborada com atenção aos detalhes, confere ao conjunto arquitetônico o brilho próprio desta época do ano, em sintonia com a memória que a Casa Atlântica representa para Brusque.

A construção, erguida por volta dos anos 1890 reafirma, assim, sua relevância.

A casa e seu legado

O imóvel, que pertenceu ao casal Alois e Ana Petermann, permanece como testemunho do passado e segue imponente diante das instalações da Tecelagem Atlântica.

Mantida pelo grupo têxtil, a casa resiste ao tempo não apenas pela estrutura restaurada, mas também pelo zelo dedicado ao seu entorno.

No interior, o showroom recebeu elementos de ambientação alinhados ao espírito natalino, reforçando o diálogo entre tradição e contemporaneidade que marca o percurso do grupo Atlântica.

Já o jardim, conhecido por suas árvores de grande porte, flores exóticas e diversidade botânica, ganhou nova expressão com o projeto luminotécnico, que organiza percursos e realça pontos de destaque.

Casa Atlântica em festa

Um evento então promovido pela empresa Atlântica, realizado no último sábado de novembro, consolidou essa percepção.

A presença de colaboradores, membros da administração e convidados integrou a programação preparada para a ocasião.

A reunião ampliou a compreensão coletiva sobre o cuidado empregado no espaço.

As belas fotos

Casa Atlântica em fotos

