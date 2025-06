Casa com fezes de animais e balde com urina: idoso de 93 anos denuncia condições insalubres em que vive em Timbó

Um idoso de 93 anos denunciou estar vivendo em situação de insalubridade em Timbó após ser localizado sozinho em uma farmácia na noite desta segunda-feira, 16.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h. O idoso estava com sinais visíveis de abandono. Ele relatou estar vivendo em condições degradantes em uma residência com um familiar, no bairro Quintino.

Ao chegar na residência, a PM constatou um cenário de insalubridade, com acúmulo de sujeira, fezes de animais, móveis inapropriados, má iluminação e objetos espalhados.

Foi identificado, ainda, um balde com urina ao lado da cama do idoso, utilizado por ele devido à dificuldade de locomoção.

A vítima relatou que passa fome e que utiliza parte de sua aposentadoria para comprar ração para os cães da casa, embora seja impedida de alimentá-los. Também foi observada uma lesão leve no joelho, decorrente de uma queda recente.

Acompanhamento do caso

A assistência social foi acionada e confirmou a situação de vulnerabilidade, iniciando o acompanhamento do caso. O idoso, apesar das condições, optou por permanecer no local até que providências sejam tomadas.

A ocorrência foi registrada como maus-tratos conforme o Estatuto do Idoso. Um termo circunstanciado foi lavrado, e o responsável legal foi orientado e comprometeu-se a comparecer à Justiça quando solicitado.

