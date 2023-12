Casa é destruída após incêndio no Santa Rita; família pede ajuda

Uma casa foi destruída por um incêndio no bairro Santa Rita, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 17h56. A proprietária da residência não ficou ferida, porém, após o atendimento inicial do Corpo de Bombeiros, ela ficou em estado de choque e foi levada para o Hospital Azambuja.

De acordo com o relatório dos bombeiros, quando uma equipe chegou na residência, localizada na rua Luiz Bruns, foi constatado o incêndio em uma residência de alvenaria, de aproximadamente 60 m², e que 80% da casa estava em chamas.

Para controlar o incêndio, foram utilizados em torno de 5 mil litros de água. Atuaram na ocorrência quatro bombeiros e um agente da Defesa Civil.

Posteriormente, o local foi isolado e deixado sob os cuidados da perícia. Não foi informada a causa do incêndio.

Vaquinha

O filho de Silvana Barth Domingos, proprietária da casa, criou uma vaquinha on-line para ajudar a reconstruir a casa da mãe.

Ele conta que o incêndio foi descoberto após a mãe voltar da confraternização de Natal da família, na casa da avó. “Estávamos almoçando aqui e, por volta das 18h, a mãe foi para casa e quando ela chegou, se deparou com a casa em chamas”, conta.

O filho Gabriel e o tio Fabio Henrique Barth resolveram então criar a vaquinha on-line para ajudar Silvana a reaver tudo aquilo que foi perdido. Para fazer as doações, basta clicar aqui. Há também um Pix onde quantias podem ser doadas, a chave do número de telefone 47 999427802 está no nome do tio.

Doações de roupas, eletrodomésticos e móveis também podem ser feitas.

