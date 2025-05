Em meio às belas paisagens que contornam a rua Holstein, no interior de Guabiruba, permanece de pé uma casa que, há mais de oito décadas, representa muito mais do que paredes e telhado.

Ela é memória viva de uma história familiar iniciada nos anos 1940, quando Walter Meiring e Alma Albrecht decidiram construir ali os alicerces de uma vida em comum.

Com o apoio dos pais — Cristian Albrecht e Augusto Meiring —, o então jovem casal ergueu, no coração da mata, uma residência modesta.

Porém, era dali que emergiria uma das mais sólidas expressões de afeto, pertencimento e continuidade já vistas naquela comunidade.

Zelo familiar em Guabiruba

O imóvel simples logo se transformou em um verdadeiro lar, onde chegaram os primeiros filhos, e com eles, a rotina vibrante de uma casa cheia: dois meninos e seis meninas, cada um imprimindo sua própria marca na história da família.

O tempo, como sempre faz, levou os patriarcas. No entanto, não levou com eles o valor simbólico daquela casa.

Ela permanece praticamente como foi erguida décadas atrás, preservada com zelo pelos filhos — agora adultos.

Foram eles que decidiram manter vivos não só os objetos, mas também os rituais e os sentimentos que ali nasceram, garantindo que a essência daquele lar atravesse gerações.

Reencontros em Guabiruba

A cada semana, eles retornam ao antigo endereço para reviver o passado em torno de uma tradição simples, mas carregada de significado: o café da tarde.

É nesse encontro, repetido com constância, que o presente se reconecta ao passado, como se o tempo ali seguisse outro ritmo — mais pausado, mais atento, mais sensível às raízes.

Lar de memórias

Rodeada por uma mata densa e silenciosa, que parece guardar segredos em cada canto, a casa segue de pé, resistindo às mudanças externas com a força de quem abriga mais que lembranças.

Além disso, preserva uma identidade familiar, mantendo viva a essência de gerações. Cada cômodo, cada móvel e cada fotografia ainda no lugar contam a mesma história — de união, respeito e continuidade.

Mais do que um ponto geográfico, o local é hoje símbolo de pertencimento.

É onde o passado ainda conversa com o presente em voz baixa, através dos gestos repetidos, dos risos compartilhados e das lembranças que ganham vida a cada novo reencontro.

E assim, mesmo diante das transformações do mundo ao redor, a casa segue cumprindo seu papel, mantendo-se firme na missão de guardar, em silêncio e com solidez, o legado de uma família que escolheu nunca se afastar das próprias raízes.

Guabiruba vista no Holstein

