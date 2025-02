Casal de Brusque adota cachorro que ficou ao lado do corpo do tutor morto em Balneário Camboriú

O casal Lauriane Garghetti e Allan Tatsch, moradores do bairro Limeira Baixa, em Brusque, protagonizou uma história de empatia e amor aos animais. Eles adotaram Scooby, o cachorro que pertencia a um homem de 39 anos que morreu afogado na Praia Central de Balneário Camboriú, no sábado, 22.

O animal viralizou nas redes sociais após ficar deitado ao lado do corpo do homem, enquanto a Polícia Científica era aguardada.

Allan soube do caso enquanto trabalhava. “Eu estava em atendimento, sou vendedor de casamentos, e no intervalo peguei o celular. A primeira publicação que vi foi a imagem dele ao lado do corpo, ali na praia. Aquilo me tocou muito. Comentei na postagem que, se soubessem o contato da ONG que levou ele (Viva Bicho), eu ficaria com o cachorro”, contou.

O que ele não esperava era a repercussão da sua mensagem. “Quando olhei de noite, tinham mais de 700 curtidas e quase 100 comentários. Todo mundo marcando a ONG e falando sobre a atitude. Minha esposa entrou em contato e, de noite, a ONG disse que um rapaz tinha demonstrado interesse, mas não voltou para buscar o Scooby. Então a gente falou: se ele ainda estiver lá, nós ficamos com ele”.

A ONG fez questão de abrir as portas no domingo para que o casal pudesse buscar Scooby, que agora tem um novo lar.

“Ele tá aqui com a família dele. Moramos eu, minha esposa e minha mãe. Temos mais dois cachorrinhos resgatados e dois passarinhos — uma calopsita e um ring neck. A família é grande agora”, brincou Allan.

A história ganhou um toque ainda mais especial quando o casal descobriu que o antigo tutor do cachorro era da mesma cidade onde eles nasceram: Pato Branco, no Paraná. “Nada foi por acaso, realmente acho que era pra ser assim”, refletiu.

Inspirados pela adoção, o casal criou a página Skoobofiel (@skoobofiel)no Instagram para arrecadar fundos e ajudar a ONG responsável, que ainda cuida de mais de 60 pitbulls à espera de um lar.

