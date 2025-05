Neste sábado, 3, um charmoso fusca ano 1975 se torna o protagonista de um marco especial para o casal brusquense, Edson Maestri e Maria Cuchi Maestri, que se desenrola no bairro Rio Branco.

Enquanto o aroma encorpado do café recém-passado se espalha pela vizinhança, a presença delicada do bolo caseiro complementa o ambiente festivo, tornando o momento ainda mais acolhedor.

Nesse cenário harmonioso, o veículo celebra, com orgulho, o jubileu de seus 50 anos de história, reafirmando sua trajetória marcante.

Assim, junto ao quintal florido da residência, sob o clima suave do outono, o fusca não representa apenas um carro, mas também um elo precioso que conecta gerações, memórias afetivas e raízes profundas.

Fusca movido a histórias

Adquirido em 1975 pelo pai de Maria, o senhor Alvino Cuchi (In Memoriam), o fusca carrega consigo uma história que, por conseguinte, emociona e inspira.

Naquela época, Alvino e sua esposa, Sabina Oliari Cuchi, eram agricultores, gente de fibra que cultivava a terra com as mãos calejadas e o coração cheio de esperança.

A aquisição do veículo, um sonho distante para muitos naquele tempo, somente foi possível graças ao esforço de duas safras inteiras de fumo e a uma remessa de palmito.

Desse modo, tudo foi pago em duas parcelas, com muito sacrifício e dedicação.

Fusca com valor sentimental

Com as filhas ainda pequenas, Maria já ajudava o pai no que podia. Ela lembra com carinho da dureza dos tempos, mas também da união familiar que se firmava a cada dia.

Nesse contexto, o fusca não era apenas um meio de transporte, mas sim um símbolo de conquista, fruto da terra e do suor do trabalho honesto.

Entretanto, mesmo com o passar dos anos, o carinho pelo veículo nunca se perdeu. Mesmo quando Alvino envelheceu, jamais quis se desfazer do carro.

Preservado com alma e afeto

E foi somente após seu falecimento, em 2013, aos 78 anos, que Maria decidiu manter viva a memória do pai.

Assim, comprou a parte que ainda pertencia à irmã mais nova e, ao lado do marido Edson, continuou a cuidar do fusca com um zelo que impressiona.

Atualmente, o carro exibe com orgulho suas características originais, como se o tempo tivesse passado devagar ao seu redor.

As curvas arredondadas, a pintura bem preservada e o interior simples e autêntico ainda encantam.

Apesar de ser guardado com carinho em local protegido, essa proteção não o impede de, vez ou outra, passear pelas ruas do Rio Branco, arrancando sorrisos e acenos nostálgicos.

Histórias sobre pedais

Ademais, a conexão do casal com o passado se manifesta também em outra relíquia dos anos 1970. Trata-se de uma bicicleta antiga, que continua em pleno uso.

Em suas pedaladas tranquilas, Edson então leva consigo a leveza de quem valoriza a simplicidade e a beleza dos pequenos gestos.

Do fusca à horta

Outrossim, a ligação do casal com o passado vai além dos objetos. Edson e Maria cultivam suas raízes com amor, mantendo uma horta ao redor da casa, repleta de temperos, verduras e flores.

O contato com a terra, tal como no tempo dos pais de Maria, continua presente no dia a dia, em um ciclo que se renova com cada estação.

Neste sábado, a fim de celebrar os 50 anos de história do fusca, o casal promove um café da tarde especial, com direito a bolo comemorativo.

A data, embora marcada pela passagem do tempo, é também um tributo à permanência do que realmente importa — a memória, o trabalho honesto, o valor da família e o carinho pelas origens.

Mais do que um simples automóvel, ele carrega consigo memórias afetivas e histórias marcantes.

Mesmo após meio século, continua sendo testemunha silenciosa de uma linda trajetória de amor, trabalho e permanência.

Fusca, fotos e história

