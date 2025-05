No movimentado bairro Dom Joaquim, em Brusque, reside um universo de outrora, meticulosamente preservado na propriedade do casal Mário e Marlene Horn.

Cruzar a soleira deste antiquário singular equivale então a iniciar uma viagem envolvente através dos tempos.

A gruta

Entre os achados valiosos que adornam o local, sobressai uma gruta, erguida com esmero por Mário em 2018, concebida como uma prova de afeto para sua esposa, Marlene.

Ao longo de nove meses, ele dedicou-se a cada particularidade desta construção, que encanta pela sua beleza ímpar.

“A gruta, pois, representou uma das mais tocantes manifestações de amor que já experimentei”, explica Mário.

“Anteriormente, ele já havia me presenteado com um fusca ano 1976, cujo valor sentimental transcende qualquer valor monetário”, relembra Marlene, visivelmente emocionada.

“Essa coleção de antiguidades que mantemos aqui congrega artefatos com mais de meio século de existência”.

Contudo, foi a partir do ano 2000 que iniciamos a idealização de um espaço exclusivo para abrigar essas peças carregadas de história”, detalha o casal.

Acervo de memórias em Brusque

A variedade de objetos antigos é notável. Mobiliário, utensílios de mesa, bebidas de época e discos de vinil criam uma atmosfera nostálgica.

Além disso, carroças rústicas, engenhos de garapa e uma infinidade de outros itens encontram-se dispostos com ordem e notável cuidado neste ambiente peculiar.

Lembranças marcantes

Dois elementos, em especial, despertam o interesse por sua ligação com a primeira comunhão do casal.

Primeiramente, o boneco que ornamentou o bolo da celebração de Mário, conservado com zelo, e o vestido utilizado por Marlene, guardado com carinho como um símbolo daquele momento singular.

Assim, a rica tapeçaria visual desta jornada através do tempo aguarda apreciação em uma galeria de fotos, disponível para conferência após a seção de anúncios, ao término desta edição.

Antiguidades de Brusque em fotos

