Naquele 22 de outubro de 1960, em meio ao burburinho de uma Brusque em transformação, o jovem casal natural da cidade disse ‘sim’ diante de Deus e da comunidade.

Na ocasião, Nilo Teodoro Haag, 86 anos e Nadir Deichmann Haag, 82, uniram suas vidas na então Capela São José, situada ao pé da escadaria que conduz à Igreja Matriz São Luís Gonzaga — templo que, à época, ainda estava em fase final de construção no alto da colina.

O espaço modesto da capela, que hoje abriga a Galeria São José, servia provisoriamente como local de celebrações religiosas, irradiando espiritualidade e esperança à comunidade.

Casal unido pela fé

Nesse contexto, o casamento de Nilo e Nadir foi celebrado pelo padre Orlando dos Passos Klein, testemunhado por familiares, amigos e pela fé que os acompanharia por toda a vida.

Com efeito, aquele altar simples, cercado por bancos de madeira e janelas que deixavam a luz natural invadir o ambiente, tornou-se o ponto de partida de uma jornada a dois marcada pela fé e pela esperança.

Legado do casal

Decorridos 65 anos, essa união celebra hoje as Bodas de Platina — símbolo de resistência, pureza e durabilidade, atributos que definem com precisão a trajetória de Nilo e Nadir.

Ao longo dessas mais de seis décadas, o casal então construiu uma história marcada por valores sólidos, dedicação mútua e amor incondicional.

Tiveram quatro filhas — uma delas, infelizmente, já falecida — e foram agraciados com sete netos: três meninos e quatro meninas.

Cada um deles carrega, em sua essência, traços do legado deixado por Nilo e Nadir, seja na forma de um conselho sábio, de um gesto de carinho ou de uma lembrança partilhada em torno da mesa.

Nilo atleta

Além de homem de família exemplar, Nilo também se destacou por sua ligação com o esporte, especialmente com o Clube Esportivo Guarani, da própria comunidade.

Desde a infância, ele vestiu a camisa do clube com entusiasmo, e na fase adulta atuou como centroavante da equipe, tornando-se conhecido por sua habilidade e pelos gols marcantes que ajudaram a escrever a história do time.

Até hoje, ele guarda com zelo os troféus, medalhas e fotografias que testemunham essa época especial — um verdadeiro acervo que ocupa lugar de destaque em sua casa e em sua memória.

Casal com trajetória inspiradora

Sobretudo, o que torna essa trajetória ainda mais admirável é a maneira como ambos enfrentaram os desafios da vida com serenidade e cumplicidade.

Nilo e Nadir seguem lado a lado — como no primeiro dia — cultivando o respeito, a paciência e a ternura que sempre nortearam sua convivência.

Ademais, são testemunhas vivas de um tempo em que o amor era construído com gestos simples, promessas cumpridas e silêncios compreendidos.

Enfim, celebrar 65 anos de casamento é mais do que contar os dias — é honrar uma vida inteira de escolhas feitas a dois.

É reconhecer que, mesmo diante das inevitáveis mudanças do mundo, há sentimentos que permanecem inabaláveis.

E, nesse sentido, Nilo e Nadir são exemplo não apenas para seus descendentes, mas também para toda a comunidade brusquense, que se comove ao revisitar essa bela história.

Nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, o casal celebra, pois, suas Bodas de Platina com a mesma humildade e gratidão com que iniciou sua caminhada.

E se hoje a Capela São José já não existe mais — substituída pela Galeria São José —, o que permanece intacto é a memória daquele dia inesquecível.

Aliás, essa lembrança segue gravada com ternura no coração de quem viveu — e continua vivendo — essa história de amor.

As belas fotos

Por fim, para os leitores que desejam mergulhar ainda mais nesse emocionante capítulo da vida de Nilo e Nadir. Como complemento, fica o convite para conferir, ao fim desta edição, uma galeria especial de fotos.

As imagens retratam o casal em momentos atuais. Além disso, há registros antigos que ajudam a contar, com delicadeza e verdade, uma das mais belas histórias de amor da cidade.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh e família Haag >>

