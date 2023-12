Neste artigo, vamos explorar a fascinante jornada de Jean Desiderio e Larissa Vargas, um casal destemido de Brusque que embarcou em uma emocionante expedição de bicicleta em direção ao icônico destino de Ushuaia, na Argentina.

Mantendo contato regular com a nossa coluna, Gean e Larissa já percorreram 5500km desde que partiram de Brusque em 18 de junho de 2023.

Neste começo de dezembro, alcançaram Mendoza, prosseguindo agora sua expedição em direção a Ushuaia, situada no extremo sul da Argentina.

No entanto, os planos do casal podem ser revistos, pois existe uma grande probabilidade de que a aventura não se encerre em Ushuaia, com a possibilidade de estenderem a viagem por mais trechos da América do Sul.

A viagem e os desafios do casal

Segundo o relato do casal, o planejamento inicial está transcorrendo conforme o esperado, inclusive levando em consideração os imprevistos que foram antecipadamente considerados nos planos.

Entre essas dificuldades, destacam-se, pois, as condições climáticas adversas, o intenso tráfego nas estradas, associado à ausência de acostamento em diversos trechos rodoviários, bem como a fadiga que, por vezes, os acomete.

“Em diversas ocasiões, encontramos a neve ao longo do trajeto; no entanto, as deslumbrantes paisagens que tivemos a oportunidade de contemplar ao longo dessa jornada pela Argentina compensaram esse frio intenso”, relata Larissa..

Ela ressalta, ainda, que todas as dificuldades já enfrentadas foram retribuídas pelo enriquecimento cultural proporcionado através dos encontros com as pessoas e pelas diversas vistas panorâmicas.

Fotos da viagem do casal

*Arquivo: Jean Desiderio e Larissa Vargas >

