Casal de Brusque morre em grave acidente na BR-277, no Paraná

Um casal brusquense morreu após se envolver em um grave acidente na tarde desta quinta-feira, 25, por volta das 13h30. Moacir Urai Paloschi, 70, e Natália Razera Paloschi, 64, estavam em um veículo Gol que se envolveu em um acidente gravíssimo na BR-277 altura do KM 135, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu em um trecho em obras na rodovia. Além do Gol em que viajava o casal de Brusque, outros dois veículos, um Escort SW, com inscrição da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e uma Land Rover Discovery foram prensados por caminhões e mais quatro pessoas morreram.

As informações iniciais são de que um caminhão carregado de milho e sem freios bateu em outro caminhão que estava parado, no final da fila, aguardando a liberação para cruzar o trecho em obras. Com a violência do choque os três veículos e mais dois caminhões foram prensados. O motorista causador do acidente foi preso em flagrante.

Familiares do casal brusquense, que reside no bairro Souza Cruz, seguiram para o Paraná para a liberação dos corpos e posteriormente eles serão transladados para Brusque, possivelmente na manhã desta sexta-feira, 26.

Repercussão

No facebook de uma das filhas de Natália, Débora Daiana Paloschi, ela postou a mensagem com a confirmação das mortes. “É com muita dor e pesar que nossa família se despede de dois anjos…. que já não fazem mais parte desse mundo mas que com toda certeza está junto de Deus olhando e protegendo nossa familia. Moacir Urai Paloschi e Natália Razera Paloschi”.