Casal de estudantes noiva na Unifebe

Quando começou a estudar Psicologia na Unifebe, Bruno Kern (7ª fase) não imaginava o quanto a universidade mudaria a sua vida. Apaixonado pela profissão que escolheu para si, não demorou muito tempo até que o amor o encontrasse nos corredores do campus Santa Terezinha. E o amor surgiu atendendo pelo nome Aline Marques (9ª fase).

O casal de acadêmicos se viu pela primeira vez em uma apresentação do curso. Depois que se conheceram, não se largaram mais. Um ano e cinco meses após o início do namoro, outro momento especial na vida dos dois. No mesmo cenário onde tudo começou, veio o pedido de casamento. Sob os olhares de alunos, professores e funcionários da Unifebe, durante o intervalo das aulas no pátio do Bloco C, Bruno fez a pergunta mais importante de sua vida: “Aline, quer casar comigo?”.

Noivado

Para que tudo desse certo no momento especial, Bruno contou com o auxílio de vários cúmplices para surpreender a futura noiva. E a surpresa deu certo. Assim que entendeu o que estava acontecendo, Aline caiu em lágrimas e aceitou o pedido.

“Eu comecei a desconfiar quando eu vi meus pais, minha avó, meu sogro e minha sogra. Aí o coração bateu mais forte. As pessoas estavam todas com o celular virado para mim, então realmente tinha alguma coisa acontecendo. Na hora que caiu o banner com o pedido de casamento foi uma emoção muito grande”, conta a acadêmica.

Para Bruno, o local escolhido não poderia ter sido outro, já que foi na Unifebe que tudo começou.

“Aqui tem um significado muito importante, então, tinha que ser em um lugar especial. A Unifebe é o início de tudo para nós, tanto da carreira profissional, quanto para o nosso relacionamento”, afirma.

A Unifebe se orgulha em fazer parte desse momento e deseja que a história de Bruno e Aline tenha muitos capítulos felizes pela frente. Neste dia dos namorados, celebre o amor.