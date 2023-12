Casal de idosos é algemado e agredido em roubo no Médio Vale

Um casal de idosos foi vítima de um roubo violento durante a manhã dessa quinta-feira, 30. O caso aconteceu por volta das 7h, na rua da Igreja Nossa Senhora, na comunidade Rosina, em Rio dos Cedros, no Médio Vale.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e chegando no local conversou com o idoso, de 81 anos, que estava em choque. Segundo o relato do homem, ele e a mulher, de 78 anos, estavam tomando café da manhã, quando dois homens entraram na residência, e anunciaram o assalto.

Em seguida, os homens amarraram o casal com algemas de plástico, e realizaram agressões físicas e ameaças. Além disso, os homens ainda jogaram gasolina na mulher, e ameaçaram atear fogo nela.

Ainda segundo o relato da vítima, a impressão que o casal teve, era que os homens conheciam a rotina dos dois, mas que não foi possível identificar a aparência ou qualquer características dos homens.

Como estavam em estado de choque e estresse, segundo a PM, o casal não soube dizer com precisão o que foi levado, mas que sentiram falta de dinheiro, duas armas de fogo e do veículo I/VW Amarok V6 Extreme de cor branca. A PM encontrou o veículo trancado e sem as chaves, após rondas.

