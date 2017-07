Casal de Itajaí é pego pela PM quando repassava notas falsas em estabelecimento de Brusque

Um casal vindo de Itajaí foi detido na tarde desta terça-feira, 25, pela Polícia Militar, em Brusque. Segundo a PM, eles vieram a Brusque com objetivo de trocar notas falsas por verdadeiras.

A PM de Brusque recebeu a informação da Polícia Militar de Itajaí. Policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) abordaram um veículo HB20 Sedan, com placas de Penha, em frente à Baiúca do Jorge, no bairro Santa Terezinha.

Os policiais flagraram quando o casal ia passar uma nota falsa ao proprietário do estabelecimento. Um deles retirou a nota da mão da mulher no momento em que ela a entregaria no estabelecimento.

Com o casal, identificado como Daiane Soares dos santos, 30 anos e Emerson zick, 34 anos, foi encontrada uma quantia de R$ 1,5 mil em notas falsas. Eles estão detidos na Delegacia de Polícia Civil.

Também foi encontrado com eles uma quantia de dinheiro em notas verdadeiras, que já haviam sido trocadas em comércios da rodovia Antônio Heil, a caminho de Brusque.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, eles fizeram compras de pequeno valor com notas falsas de R$ 100, ficando com o troco em notas verdadeiras.