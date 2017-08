Casal é encaminhado à delegacia de Brusque com munições e mais de R$ 20 mil

Um casal de Itajaí foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Brusque na tarde desta terça-feira, 8. Eles circulavam no bairro Águas Negras, em Botuverá, com seis munições calibre 38, além de mais de R$ 21 mil.

As munições e o dinheiro foram encontrados por volta do meio-dia, no interior do veículo em que estavam – um Blazer azul, de placas de Joinville -, após abordagem policial. Com eles também foram encontrados dois celulares, que foram apreendidos.

A abordagem aconteceu devido a suspeita de que o homem de 26 anos e a mulher de 19 estariam envolvidos em crime. Eles não souberam explicar a origem do dinheiro.

O homem, que assumiu o porte das munições, pagou fiança e responderá em liberdade por porte de munições, já a mulher foi liberada. A Polícia Civil investigará o caso para saber a origem do dinheiro e se há relação com outros crimes.