Casal é flagrado levando bebê como “mochila” em moto em Itajaí

Um casal foi flagrado transportando um bebê sem qualquer proteção na garupa de uma motocicleta em Itajaí, na terça-feira, 16. A cena repercutiu nas redes sociais e chegou ao conhecimento da Coordenadoria de Trânsito de Itajaí (Codetran).

O órgão informou que está em contato com o Conselho Tutelar para avaliar quais medidas legais podem ser tomadas. “É lamentável que algumas pessoas tratem esse risco como algo normal, quando estamos falando da vida de bebês e crianças”, declarou a coordenadoria.

A Codetran também divulgou que, até setembro, foram registradas 127 infrações relacionadas ao uso inadequado do capacete e ao transporte de crianças. Desse total, 74 envolvem passageiros sem capacete, dez casos de condutores sem o equipamento (enquanto a criança utilizava) e 43 situações de transporte de menores de 10 anos.

