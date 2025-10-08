Casal é levado ao Hospital Azambuja após acidente com carro no São Luiz, em Brusque
Acidente ocorreu por volta das 10h30
Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma moto na rua Anita Garibaldi, no bairro São Luiz, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 10h30.
De acordo com a apuração da reportagem, a colisão ocorreu no momento em que um dos veículos fez a troca de faixa na pista. As vítimas, de 22 e 21 anos, tiveram ferimentos no joelho.
Ambos foram encaminhados para o Hospital Azambuja por socorristas do Corpo de Bombeiros.
Colaborou: Sophia Ribeiro
