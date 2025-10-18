Casal é levado ao hospital com suspeita de intoxicação por metanol após beber uísque em Balneário Camboriú
Caso aconteceu na manhã deste sábado
Um casal foi levado ao hospital com suspeita de intoxicação por metanol após consumir uísque em Balneário Camboriú. A Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado, 18, à UPA do bairro das Nações. A equipe da unidade identificou indícios de contaminação e encaminhou o casal ao Hospital Ruth Cardoso para exames.
As vítimas são um homem de 44 anos e uma mulher de 26. Segundo relato delas, a bebida havia sido adquirida em uma conveniência localizada na Rua Palestina e consumida na noite anterior.
Após algumas horas, ambos começaram a apresentar fortes dores de cabeça, tontura, visão turva e vômitos, buscando atendimento médico.
A Polícia Militar comunicou o fato à Polícia Civil, que acionou a equipe de perícia para análise do material apreendido. Uma garrafa da bebida consumida foi recolhida para investigação.