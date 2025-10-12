Casal é preso por tráfico de drogas no Santa Terezinha, em Brusque

A Polícia Militar prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de sexta-feira, 10, em Brusque.

A ação ocorreu na rua Dorval Luz, no Santa Terezinha, após a guarnição identificar um Chevrolet Corsa que estaria sendo usado para entregas de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a mulher cerca de R$ 750 em dinheiro e aproximadamente 10 gramas de maconha.

Em seguida, a equipe se deslocou até a residência do casal, onde localizou mais porções da mesma droga já fracionadas e embaladas para venda. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão e materiais utilizados no embalo dos entorpecentes.

Diante das evidências, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.