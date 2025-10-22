Casal é rendido durante assalto em residência no bairro Rio Branco, em Brusque

Um casal foi rendido dentro de casa durante um assalto na madrugada desta quarta-feira, 22, no bairro Rio Branco, em Brusque. O crime ocorreu por volta da 1h36, quando um homem armado com uma faca invadiu a residência pela janela da sala.

Conforme o relatório da Polícia Militar, após invadir a casa, o homem surpreendeu o casal e os trancou em um dos quartos. Após algum tempo, as vítimas perceberam que o assaltante havia fugido e saíram do cômodo.

Ao verificar a residência, constataram que haviam sido levados dois celulares, um iPhone 15 Pro Max e um Samsung S24 Ultra, além de um relógio Apple Watch Série 5. O prejuízo total foi estimado em cerca de R$ 14 mil.

O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. O autor seria um homem de pele escura, usando moletom cinza com capuz.

