Casal fica ferido após buraco causar grave acidente na BR-470, em Apiúna

Um buraco no quilômetro 107 da rodovia BR-470, em Apiúna, causou um grave acidente na tarde deste domingo, 28. Um casal ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio (CBVU) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 17h15.

De acordo com informações preliminares, um casal estava na beira da BR-470, ao lado do carro Ford Ka, quando o condutor do outro carro tentou desviar do buraco e acabou acertando as vítimas.

O homem foi lançado e ficou gravemente ferido. Ele foi conduzido de maca até o Hospital Dr Waldomiro Colautti (HDWC). A mulher também apresentava ferimentos e foi levada pelo Samu ao HDWC.

O condutor do Kia também foi levado ao hospital após o acidente. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

