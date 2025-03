Casal fica ferido após colisão entre carro e motocicleta no Primeiro de Maio, em Brusque

Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta no bairro Primeira de Maio, em Brusque. A colisão aconteceu na rua Florianópolis, por volta das 7h desta segunda-feira, 10.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o motociclista, de 66 anos, estava deitado na via. Ele apresentava suspeita de fratura na perna direita. O membro foi imobilizado pelos bombeiros e também foi usado um colar cervical.

A garupa da moto, uma mulher de 66 anos, estava sentada na rua. Ela também apresentava suspeita de fratura na perna direita. Após ser imobilizada, ambos foram levados ao hospital.

A moto era uma Honda CG, com placas de Brusque, e o carro um Fiat Palio, com placas de Joinville. O condutor do carro, um homem de 31 anos, não teve ferimentos e permaneceu no local após ser atendido.

