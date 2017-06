Casal fica preso às ferragens ao ser atingido por veículo e tombar, no Centro

Um casal ficou preso às ferragens de um veículo Uno, com placas de Guabiruba, após ser atingido por um Cruze, de Brusque, e tombar. O acidente ocorreu por volta as 22h30, desta quarta-feira, 28, no cruzamento entre as ruas Carlos Gracher com a Felipe Schmidt, no Centro de Brusque.

Segundo informações do motorista do Cruze, ele seguia pela rua Felipe Schmidt e não percebeu que a motorista do Uno saía da rua Carlos Gracher e tentava cruzar a via. Com isso, o Cruze atingiu o Uno, que tombou e foi lançado até a esquina da rua prefeito Arthur Germano Risch, que é continuação da Carlos Gracher.

O Corpo de Bombeiros precisou ter cuidado para retirar o casal de dentro do Uno. Entretanto, os dois saíram conscientes e foram encaminhados para o Hospital Azambuja. O motorista do Cruze também se feriu, mas sem gravidade. Uma quarta pessoa, que estava no Cruze não se feriu.