Casal furta mercado e pai diz que venderia produtos para comprar material escolar em Blumenau

Um casal foi preso após furtar um mercado às margens da BR-470, no Itoupavazinha, em Blumenau, na noite desta quinta-feira, 8. O caso aconteceu por volta de 19h30.

De acordo com a PM, o homem de 25 anos e a mulher, de 27, foram detidos por seguranças. Eles levaram um pedaços de carne, pacotes de bolacha e de bala, molho de tomate e uma pitaya, entre outros. Os itens totalizavam R$ 451,60. Com eles também foram encontrados itens furtados em um comércio próximo.

Os filhos do casa, de 1, 5 e 8 anos, estavam juntos no momento da abordagem. O pai falou que venderia os produtos com a intenção de vender e comprar material escolar. O Conselho Tutelar foi acionado.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido e as crianças encaminhadas à Central de Plantão Policial para serem tomados os devidos procedimentos cabíveis ao caso.

Leia também:



1. Fim de semana: como Brusque será impactada pela bolha de calor que promete 40ºC em SC

2. Homem é preso no Centro de Brusque com carro furtado vindo de São Paulo

3. Expansão da rede do Samae no Limeira deve ser finalizada neste ano

4. Festa de igreja e eventos de Carnaval: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

5. Mega-Sena 2686: confira números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: