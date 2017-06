Casal que estava desaparecido no Morro do Spitzkopf é localizado

O Corpo de Bombeiros de Guabiruba não descansou enquanto o casal que estava desaparecido no Morro do Spitzkopf, na localidade de Lorena, em Guabiruba, fosse localizado.

As buscas iniciaram na noite desta quinta-feira, 15, tão logo veio o pedido de socorro por parte da jovem, identificada apenas pelo primeiro nome, Daniela. Na manhã desta sexta-feira, 16, já sob o comando do major Alcione Fraga, as buscas tiveram êxito, por volta das 7h20.

As informações iniciais são de que o casal estava em um local de difícil acesso, mas em perfeitas condições, inclusive podendo caminhar até o local utilizado como base pelos bombeiros.

Já se cogitava trazer o canil e fazer sobrevoos na área para a localização, mas a equipe de resgate começou a manter contato com a jovem e em pouco tempo veio a confirmação da localização.

Apesar das buscas terem sido suspensas após a primeira incursão na mata, na noite de quinta-feira, o sargento Adriano decidiu retomar as buscas, temendo pelo frio da madrugada.

Ele retornou ao morro no início da madrugada e às 2h19 chegaram ao seu topo, sem sucesso na localização. Na madrugada o major Fraga assumiu o controle da operação e obteve êxito nas buscas.