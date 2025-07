Casal que nasceu no mesmo dia morre em São José horas após comemorar aniversário

Um casal que nasceu no mesmo dia morreu na noite do último domingo, 20, após um acidente de moto na rodovia BR-101, em São José, na Grande Florianópolis. As vítimas voltavam da comemoração de seu aniversário. Elas foram identificadas como Gregory Mayllon Silva Pantoja e Nicolly Morais de Melo, de 27 anos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 209 da rodovia. A moto, Honda PCX 150, era conduzida por Gregory.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do casal. “Um dia a gente se encontra para aquele abraço, miga. Que sejas recebidas em festa no céu”.

Um conhecido de Gregory também lamentou a morte do jovem e afirmou que sempre se recordará do jovem com alegria. “Tivemos pouco contato, mas você era uma pessoa daquelas que por onde chega a diversão é garantida. Essa é a imagem que terei de você. Olhe por nós aí de cima!”.

