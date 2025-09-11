Casal se perde em trilha em Botuverá e é resgatado pelos bombeiros após três horas
Casal só conseguiu chegar à base da trilha às 22h30
Um casal precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Botuverá na noite desta quarta-feira, 10, após se perder durante uma trilha no Morro do Barão. A ocorrência foi registrada por volta das 18h50 e mobilizou equipes de busca e resgate.
Segundo os bombeiros, o homem de 32 anos e a mulher de 36 iniciaram a caminhada por volta das 15h15. Eles chegaram ao topo do morro às 16h30 e começaram a descida cerca de 45 minutos depois. Pouco tempo depois, perceberam que haviam tomado o caminho errado. Com o anoitecer, sem lanternas e apenas com a luz do celular, que estava com a bateria fraca, o casal acionou o telefone de emergência 193 por volta das 18h30.
Um amigo, de 50 anos, também foi contatado e iniciou buscas com lanternas por volta das 19h30. Às 19h50, a guarnição dos bombeiros chegou ao pé da trilha e iniciou a subida. Após cerca de 1h30 de buscas, os militares localizaram o casal às 21h24.
De acordo com a corporação, as vítimas não apresentavam ferimentos, apenas cansaço devido às subidas íngremes. O grupo desceu o morro em segurança e chegou à base por volta das 22h30. Em seguida, o casal descansou na casa de conhecidos antes de retornar para casa.
