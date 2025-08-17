Casal suspeito de assassinar homem e roubar carro em Itajaí é preso em São Paulo

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí, com apoio das Polícias Civil e Militar de São Paulo, prendeu nesta quinta-feira, 14, um homem, de 21 anos, e uma mulher, de 20, suspeitos de terem cometido um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, na noite de quarta-feira, 13, em Itajaí.

As diligências foram realizadas após a polícia encontrar o corpo da vítima na manhã de quarta-feira, no bairro Ressacada em Itajaí.

Na noite do crime, os suspeitos teriam se evadido do local após matar a vítima, um homem de 50 anos, e levado o veículo Chevrolet Onix azul. A polícia realizou buscas e trocou informações com as forças policiais de outros estados para localizar os criminosos.

Suspeitos presos em SP

Já no estado de São Paulo, na cidade de Pradópolis, a Polícia Militar, conseguiu abordar os indivíduos, os quais tentaram se evadir da guarnição e acabaram colidindo o veículo, sendo capturados. O casal foi conduzido à Polícia Civil de Pradopólis, onde foram presos em flagrante delito pelo crime de latrocínio.

O inquérito policial da DIC seguirá para apurar as demais circunstâncias do fato, como a eventual motivação do crime. O casal preso segue à disposição do Poder Judiciário.