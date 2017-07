Casal suspeito de envolvimento em furtos é preso na rodovia Ivo Silveira

Após o Centro de Operações da Polícia Militar de Brusque (Copom) receber a informação que um casal utilizando um veículo Gol, de cor branca, placas MJA 7406, de Balneário Camboriú, estaria envolvido em furtos na cidade de Gaspar e se dirigido em direção a Brusque, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) seguiram pela rodovia Ivo Silveira e localizaram os suspeitos na noite deste sábado, 1.

A abordagem ocorreu próximo à Britagem Barracão e além do casal tinha uma criança dentro do veículo. Em consulta no sistema descobriu-se que a placa era de outro veículo com a mesma semelhança, mas que se tratava de um automóvel com registro de furto ou roubo. Outras duas placas avulsas foram encontradas dentro do Gol.

Em revista os policiais encontraram um revólver calibre 32 com seis munições intactas e ainda chaves de fenda. Dirlei Martins da Silva Junior, 30, e Gislaine da Silva Pinheiro, 30, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Blumenau. O homem mora na rua rua Padre Lux, bairro Azambuja, em Brusque e a mulher no Barracão, em Gaspar.