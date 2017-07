Casal suspeito de furtar carteira de idosa é procurado pela polícia

O Setor de Investigação e Capturas (SIC) da Polícia Civil procura por um casal suspeito de furtar a carteira de uma idosa de 69 anos, na tarde de segunda-feira, 26, em um supermercado, no bairro São Luiz.

As imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento flagraram a saída do homem e da mulher, que em seguida, fugiram em um veículo Onix.

Uma terceira pessoa também estaria envolvida na ação. Segundo a vítima, ela fazia compras quando outra idosa se aproximou e pediu ajuda para escolher algumas batatas.

Enquanto isso, percebeu que a bolsa se movimentava, mas não notou nada de anormal. Ela ainda viu um casal próximo a ela.

Após a saída da idosa, ela abriu a bolsa e percebeu que a carteira com documentos e uma quantia de R$ 500 em espécie havia sumido.

Se alguém tiver informações sobre a identificação do casal deve entrar em contato com a polícia, por meio dos números de emergência 197 ou 181. As denúncias são sigilosas.