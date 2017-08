Casal troca agressões e discussão termina na Delegacia de Polícia de Brusque

Um casal, morador da rua General Osório, Guarani, foi para a Delegacia de Polícia Civil de Brusque após brigar, neste domingo, 6.

A mulher, 23 anos, contou na delegacia que perguntou ao marido, 26, se ele gostaria de sair de casa, visto que já brigavam. O homem, segundo ela, disse que sim, mas quando ela foi arrumar as roupas dele, foi agredida com um soco no peito.

De acordo com a mulher, para se defender, ela pegou uma ripa e bateu no marido, que revidou e saiu de casa. Na DP, o homem disse que saiu para “esfriar a cabeça”. Apesar das agressões mútuas, nenhum deles quis representar criminalmente. Ele se comprometeu a não voltar mais para casa.