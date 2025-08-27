Casamento entre União Brasil e PP começa com boa força política no estado

Força política

A União Progressista em SC, resultante do casamento entre o União Brasil e o PP, começa sua vida política como uma força nada desprezível no estado. Tem 62 prefeitos, 74 vice-prefeitos, 609 vereadores, seis deputados estaduais, um deputado federal e um senador.

Termômetro

Talvez se fosse um pouco mais simpático, o vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, reverteria sua imagem em SC após decisão de seu pai de que ele deve ser candidato ao Senado pelo Estado em 2026. Uma certa empatia poderia livrá-lo, por exemplo, de apupos, como a vaia recebida, filmada e viralizada nas redes sociais, durante visita que fez no último final de semana a um shopping de São José.

Algo mais

Roberto Frey, diretor da Renan Móveis, empresa com mais de 50 anos de história em Fraiburgo, sintetiza, numa frase, o que pensa, no momento, a maioria do empresariado de SC: “Crédito não basta: queremos diplomacia contra tarifaço dos EUA”. Para ele, para quem já perdeu pedidos, isso só aumenta o endividamento. Cerca de 40% do volume de vendas da Renan depende do mercado norte-americano.

Velocidade 1

O piloto catarinense André Gaidzinski disputa nesta quinta e sexta-feira a etapa internacional da Porsche Cup Brasil, no Autódromo de Estoril, em Portugal. Foi lá que, em 1985, Ayrton Senna comemorou sua primeira vitória na Fórmula 1. Gaidzinski conquistou recentemente o pódio na etapa de Portimão, também em terras portuguesas. Boa sorte, rapaz.

Velocidade 2

A lamentar, a propósito da Porsche, que toda semana, inclusive em SC, registrem-se ocorrências policiais de trânsito envolvendo veículos da marca. O responsável por este espaço, estressado por não raro perder seu sono de tanto ouvir estridente ruido da rua, com direito a tiros parecendo de canhão, saídos de escapamento adulterado, teve a pachorra de reclamar diretamente com a montadora alemã, sugerindo que adote um código de conduta aos proprietários de Porsches. Não obteve resposta, mas passou a ter uma imagem menos lisonjeira da marca. Imagem que certamente tem muitas pessoas que se sentem igualmente atingidas.

Diva

Todas as entrevistas recentes que Vera Fischer vem concedendo, dão prazer em quem vê ou lê, como é a que está no portal da revista “Veja”. Em todas mostra que está atenta ao passado e ao futuro e é absolutamente sincera. Em turnê, que já passou por SC, com a peça “O Casal Mais Sexy da América”, diz que uma ideia fixa é ser rica para pode ter um teatro com o seu nome. Quanto a porre, lembra de quando tinha de 14 para 15 anos, e ainda morava em Blumenau. Foi com amigas a um barzinho em Balneário Camboriú e tomou 15 caipirinhas. Foi levada para casa, desmaiada, “mas consegui sobreviver”.

Fraude

Na ampliação da capacidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em SC o foco está no combate a duas infrações de alto risco: o excesso de peso nas rodovias e as fraudes na produção e na comercialização do agente redutor líquido automotivo, que a grande maioria das pessoas nem imagina existir. Se trata de uma substância que reduz a emissão de gases poluentes, capaz de enganar os equipamentos de medição. Na adulteração, os motoristas utilizam reagentes químicos completamente fora dos padrões estabelecidos, como a ureia agrícola. Barbaridade.

Agenda Verde

Divulgou-se há dias que há ainda, em todo país, 3 mil lixões à céu aberto. A lei de obrigatoriedade do fim deste tipo de descarte, publicada em 2010, estabelecia quatro anos para os municípios se adequarem. Como em 2014 a situação continuava a mesma, os prefeitos esticaram o prazo até o ano passado, e nada. E faça-se honrosa justiça: SC foi o único Estado a cumpri-lo, e desde então não há mais nenhum lixão. Foram substituídos por aterros sanitários, muitos deles envolvendo vários municípios, em consórcios.

Vingada

A deputada estadual Ana Campagnolo (PL) demonstra estar vingada. Autora de projeto, em 2018, de implantação de câmeras de segurança em salas de aula, recebeu duras críticas de um vereador de Itajaí, que agora é ex-vereador e está preso por crimes sexuais e improbidade.

Vigilância

Enquanto tarda o surgimento de uma legislação em âmbito estadual, prefeituras tentam conter casos de abuso e violência no ambiente escolar, como em Canoinhas. Após afastar servidores por denúncias, instalou câmeras de segurança em salas de aula da rede municipal.