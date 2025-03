O outono avança no calendário, mas Guabiruba parece ignorar sua chegada. Neste sábado, 29, a cidade foi envolvida pelo calor, levando os termômetros a atingirem 34,3°C no bairro Aymoré.

De fato, essa temperatura normalmente remete ao auge do verão, mas que, contra todas as expectativas, marcou presença mesmo com março se despedindo.

Paisagens e casas antigas

Sob um céu de azul profundo e um dia caracterizado pelo desconforto térmico, Guabiruba então se transformou em um cenário de beleza singular.

As casas antigas, carregadas de histórias e memórias, pareciam brilhar ainda mais sob a luz dourada do sol, enquanto a natureza ao redor exibia seus contornos mais vivos.

O calor intenso, longe de apagar o encanto da cidade, apenas realçou suas paisagens, tornando cada detalhe uma verdadeira obra de arte a céu aberto.

Calor em Guabiruba e região

Antes disso, porém, confira abaixo a relação completa das temperaturas máximas registradas neste sábado, não apenas em Guabiruba, mas por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Em Brusque, os termômetros também cravaram os 34°C, consolidando um fim de semana de temperaturas elevadas em toda a região; veja os dados.

Guabiruba em fotos

Para eternizar esse sábado de contrastes e paisagens exuberantes, preparamos uma galeria especial que captura toda a essência deste dia marcante.

Entre casas históricas e cenários naturais que resplandeceram sob o calor intenso, cada imagem conta um pouco dessa história única.

Embarque, pois, nesta viagem visual e encante-se com a beleza de Guabiruba.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

