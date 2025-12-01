Caso Catarina Kasten: projeto de lei irá propor distribuição de spray para mulheres na capital

Catarina Kasten 1

A estudante, professora e pesquisadora Catarina Kasten, brutalmente assassinada no último final de semana na Ilha de SC, está inspirando um projeto de lei que logo vai tramitar na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Propõe a criação de um programa de distribuição de spray de gengibre para mulheres acima de 18 anos para ser usado como ferramenta de prevenção, proteção e autodefesa.

Catarina Kasten 2

A propósito, por lei estadual, o Rio de Janeiro é o primeiro Estado do país onde o spray de pimenta é agora autorizado para autodefesa para as mulheres, e pode ser comprado livremente por elas nas farmácias.

Catarina Kasten 3

No meio de toda comoção para Catarina Kasten, a Polícia Civil de SC anunciou anteontem a criação de 26 novas delegacias de atendimento voltadas à mulher. Cidades com mais de 300 mil habitantes, como Joinville, Florianópolis e Blumenau, passarão a ter três delas para atender vulneráveis: uma exclusivamente para mulheres, uma exclusivamente para crianças e adolescentes e outra exclusivamente para adolescentes infratores.

Catarina Kasten 4

Nas cidades com mais de 150 mil habitantes, serão duas delegacias especializadas nesta divisão, uma voltada para o atendimento à mulher e outra destinada para o atendimento à criança e ao adolescente. Nas com mais de 50 mil habitantes, serão criadas novas delegacias especializadas, com atendimento unificado voltado à mulher, à criança e ao adolescente.

Rafael Nadal aqui

A renomada rede de academias Rafa Nadal Academy, do enista espanhol Rafael Nadal, está iniciando sua expansão internacional na América Latina, e por SC, com um complexo esportivo integrado ao All Resort Porto Belo, um ecossistema que integra residências, lazer e esporte em meio à natureza da região da Costa Esmeralda. Contará com 17 quadras — entre piso rápido e saibro, áreas cobertas e ao ar livre —, arena central com capacidade para mais de 1.500 pessoas, oito quadras de padel cobertas, uma academia de alto rendimento, com equipamentos de última geração, e espaços complementares voltados ao bem-estar. Ainda terá um local específico voltado à gastronomia de alto padrão e um museu com itens históricos da carreira do consagrado astro do tênis mundial.

Profanações

O governador Jorginho Mello sancionou lei que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito em SC. A lei é originária de projeto da deputada estadual Ana Campagnolo (PL), declaradamente representante da direita conservadora.

Pesquisas no Paraná

Pesquisa eleitoral no Paraná, realizada esta semana pelo Instituto Real Time Big Data, revela um cenário político marcado por forte liderança do senador Sérgio Moro na disputa pelo seu governo. No primeiro e mais importante cenário testado Moro aparece com 41% das intenções de voto, seguido bem distante por Requião Filho, 20%; Guto Silva, 13%); Paulo Martins, 8%; e Ênio Verri, 5%. A avaliação do governado e Ratinho Jr. também é invejável: 85% dos entrevistados dizem aprovar sua gestão.

Caixa preta

A auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas no Detran-SC de 2022 a 2024 passou a preocupar o gabinete do governador Jorginho Mello. Assessores dizem que finalmente está sendo aberta uma caixa-preta. Três dos principais problemas constatados: a presença de 384 médicos credenciados, dos quais um já falecido, outro não localizado no site do Conselho Regional de Medicina (CRM-SC) e 86 sem título de especialista em medicina de tráfego registrado no mesmo conselho; das 142 clínicas médicas credenciadas, 13 não possuíam nenhum médico vinculado com título de especialista em medicina de tráfego registrado, 2 estavam inativas, 4 não foram localizadas no site do CRM e 12 estavam com os certificados vencidos; dos 306 psicólogos credenciados, 2 estavam com registros cancelados junto ao seu conselho de classe.

Antissemitismo

No seminário “Racismo e antissemitismo”, realizado terça-feira em Florianópolis, o Ministério Público de SC celebrou termo de cooperação técnica com a Confederação Israelita do Brasil (Conib) para estabelecer mecanismos permanentes de articulação visando combater manifestações de ódio e intolerância. Dentre eles o mapeamento de territórios de vulnerabilidade, a identificação de incidentes discriminatórios e a construção de indicadores de recorrência, além de educação, tecnologia e memória.

Inadimplência

A inadimplência da taxa de condomínio em SC em setembro apresentou a maior média do ano, saindo de 5,87% no mês anterior para 6,37% no seguinte. Apesar da alta, o índice no Estado segue ainda abaixo da média nacional, que foi de 6,80% naquele mês.