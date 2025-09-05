A Série C do Campeonato Brasileiro segue sem interrupções, após o Pleno do STJD decidir, na manhã desta sexta-feira, 5, que o jogo Anápolis 2×0 Guarani, pela 13ª rodada, não será anulado. O erro no qual o time goiano teve 12 jogadores em campo por um momento da segunda etapa não foi considerado relevante o suficiente para que a partida fosse impugnada e realizada novamente. A decisão foi unânime.

A relatora Mariana Barreiras votou contra a anulação da partida. Considerou um erro grave e evidente, mas considera que foi um erro de procedimento, e não um erro de direito, que seria caracterizado por desconhecimento da regra ou da aplicação da regra. “O juiz não achava que podiam estar 12 jogadores em campo, não autorizou que estivessem 12 jogadores em campo. Foi um erro de procedimento.”

O auditor Luiz Felipe Bulus considera que o que houve foi um erro de direito ao não aplicar a regra na substituição de jogadores, mas não o considera relevante o bastante para a anulação da partida. Os demais auditores acompanharam o voto. Houve divergências sobre se a questão era ou não um erro de direito, mas o consenso foi pela manutenção do resultado de campo.

Desta forma, a Série C segue normalmente sua segunda fase, que começa neste fim de semana. O Brusque, que podia ter alterações em sua posição final ou grupo se a partida fosse refeita, segue no Grupo C, com Guarani, Náutico e Ponte Preta.

O CSA tem o rebaixamento confirmado, o Anápolis segue na divisão e o Guarani mantém o sexto lugar na primeira fase.

O caso

Aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Anápolis já vencia por 2 a 0, Igor Cássio substituiu João Celeri no time goiano. Igor Cássio entrou em campo, mas Celeri não saiu, fazendo com que o Anápolis ficasse com 12 jogadores.

Celeri ainda afastou uma bola alçada na área em cobrança de escanteio. Logo depois, o árbitro parou a partida, aplicou o cartão amarelo ao jogador por permanecer em campo e o mandou ao banco de reservas. No total, o atacante do Anápolis ficou em campo de forma irregular por cerca de dois minutos. A partida foi realizada em 21 de julho, pela 13ª rodada.

Erro de direito

O erro de direito ocorre quando o árbitro deixa de observar as regras da modalidade. O Guarani acionou o STJD com base no parágrafo primeiro do artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD):

“A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado.”

