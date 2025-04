Caso Iranildo: começa julgamento de acusados pelo assassinato de homem no Limeira, em Brusque

Teve início na manhã desta sexta-feira, 25, o julgamento dos dois suspeitos acusados de envolvimento no homicídio de Iranildo Formiga dos Santos, ocorrido em junho de 2022, em Brusque. Na época com 37 anos, Iranildo foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Limeira.

O primeiro suspeito foi preso em Porto Belo, em fevereiro de 2023. Já o segundo foi capturado no Paraná, em agosto do mesmo ano — ele estava foragido desde a data do crime. Ambos foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado.

Relembre o caso

Na época responsável pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, o delegado Alex Bonfim Reis detalhou que Iranildo foi baleado diversas vezes.

No carro foram encontrados documentos de um homem chamado Márcio, que estava desaparecido desde o dia 24 de maio de 2022. Segundo o delegado, Iranildo teria usado o carro e o celular de Márcio após o desaparecimento dele.

A Polícia Civil de Brusque afirmou na época que Márcio atuava com tráfico de drogas e que foi visto pela última vez com Iranildo, por volta das 14h do dia do desaparecimento. Márcio morava em Itapema, no Litoral catarinense.

O delegado Alex disse que Iranildo, após Márcio desaparecer, foi até a casa dele e “limpou tudo”, roubando objetos e roupas. O material foi encontrado na casa de Iranildo durante as investigações.

Detalhes da investigação

A polícia crê que Iranildo tem envolvimento no desaparecimento de Márcio. Iranildo já havia sido investigado e denunciado por crime de latrocínio em Brusque, em uma situação parecida com o desaparecimento de Márcio. Na ocasião, o dono de um carro foi encontrado morto na Serra do Moura.

O veículo utilizado para levar o suspeito do assassinato até o local do crime foi encontrado em Porto Belo. O delegado afirmou na época que o primeiro homem preso suspeito do crime também tinha histórico de tráfico de drogas.

Alex disse ainda que Iranildo tentou praticar vários golpes se passando por Márcio (após o desaparecimento dele). Um deles pode ter sido contra o suspeito do assassinato, em uma suposta tentativa de venda de drogas. Ou seja, este seria o contato entre Iranildo e o suspeito.

A polícia também trabalhava com duas hipóteses para a motivação do crime. Uma delas é que Iranildo foi morto por ter enganado o suspeito do assassinato de alguma maneira e a outra é que o suspeito matou Iranildo pois sabia da possibilidade de que Iranildo teria matado Márcio (que era conhecido do suspeito). O corpo de Márcio nunca foi encontrado.

A decisão pela condenação ou não dos investigados deve ser pronunciada ainda nesta sexta-feira.

