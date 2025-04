Caso Iranildo: Tribunal do Júri condena envolvidos pelo assassinato de homem no Limeira, em Brusque

O Tribunal do Júri da Comarca de Brusque condenou, na sexta-feira, 25, dois homens pelo assassinato de Iranildo Formiga dos Santos, ocorrido em junho de 2022, no bairro Limeira, em Brusque. As penas foram de 14 anos de reclusão para o primeiro condenado (homicídio qualificado) e 16 anos de reclusão, mais multa, para o segundo condenado (homicídio qualificado e porte ilegal de arma), ambas a serem cumpridas em regime fechado.

O crime ocorreu quando a vítima foi atraída até uma rua e morta com diversos disparos à queima-roupa, sem possibilidade de defesa. A motivação foi considerada torpe, decorrente de vingança pelo desaparecimento de um terceiro.

Após análise das provas, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a autoria e a materialidade dos crimes, bem como as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Durante o julgamento, um dos acusados foi absolvido do crime de porte ilegal de arma, enquanto o outro foi condenado também por este delito.

Relembre o caso

Na época, o então responsável pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, delegado Alex Bonfim Reis, detalhou que Iranildo foi baleado diversas vezes.

No carro foram encontrados documentos de um homem chamado Márcio, que estava desaparecido desde 24 de maio de 2022. Segundo o delegado, Iranildo teria usado o carro e o celular de Márcio após o desaparecimento dele.

A Polícia Civil de Brusque afirmou, na época, que Márcio atuava no tráfico de drogas e foi visto pela última vez com Iranildo, por volta das 14h do dia do desaparecimento. Márcio morava em Itapema, no Litoral catarinense.

O delegado Alex relatou que Iranildo, após o desaparecimento de Márcio, foi até a casa dele e “limpou tudo”, roubando objetos e roupas. O material foi encontrado na casa de Iranildo durante as investigações.

Leia também:

1. Motociclista que ia no sentido Brusque-Nova Trento fica ferido após ter frente “cortada”

2. Brusque prepara nova concessão do transporte coletivo sob expectativa de aumento da procura

3. Observatório Social de Brusque completa 14 anos de atividades

4. Brusque Basquete vence a Apab Blumenau na prorrogação pelo Brasileiro CBB

5. Trivale Cap: apostas de Brusque levam prêmio principal de R$ 200 mil

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: