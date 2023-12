Caso Jocimar: comissão processante decide pela continuidade de investigação que pode cassar vereador

A comissão processante que analisa o pedido de cassação do mandato do vereador afastado Jocimar dos Santos (DC), suspeito de integrar esquema de rachadinha, decidiu pela continuidade da investigação. Já tem data e horário para acontecer a primeira reunião da comissão em 2024: 9 de janeiro, às 14h. A denúncia foi apresentada pelo suplente Eder Leite (DC).

O encontro, segundo despacho assinado pelo presidente da comissão, vereador Nik Imhof (MDB), tem o objetivo de definir os procedimentos a serem tomados para o andamento dos trabalhos. A comissão é formada também pelos vereadores Rogério dos Santos e Jean Dalmolin (relator), ambos do Republicanos.

A cadeira de Jocimar é ocupada atualmente pelo vereador Rodrigo Voltolini (DC), que assumiu o cargo provisoriamente em razão do afastamento do titular. Jocimar foi denunciado e preso em flagrante no final de novembro. Ele foi solto no dia seguinte. O vereador afastado alega que foi vítima de um conluio entre suplentes.

