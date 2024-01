Caso Jocimar: comissão processante define cronograma para ouvir acusado, denunciante e testemunhas

A comissão processante que investiga os fatos que levaram à prisão do vereador suspenso Jocimar Santos (DC), no dia 30 de novembro de 2023 e, consequentemente, ao pedido de cassação feito pelo então vereador Éder Leite (DC), definiu o cronograma para os dias em que serão ouvidos o acusado, o denunciante e as testemunhas do caso.

A comissão estabeleceu que Eder Leite é o primeiro a ser ouvido, no dia 19 de janeiro, às 14h, no plenário da Câmara. Na semana seguinte, no dia 22, no mesmo local e horário, serão realizadas oitivas com as testemunhas indicadas pela comissão, os agentes policiais que efetuaram a prisão de Jocimar e o delegado Alex Bonfim Reis, que realizou a prisão em flagrante.

No dia 23, será a vez de ser ouvida Silvana Fugazza, esposa de Eder Leite, e o vereador Rodrigo Voltolini (DC), citados na peça de defesa. No dia 24, com as dez testemunhas de defesa indicadas pelo acusado e no dia 25 com o próprio Jocimar Santos.

Por decisão judicial, Santos está impedido de manter contato com os vereadores e suplentes, bem como, de entrar na Câmara Municipal. Há uma solicitação de sua defesa em andamento para que ele possa comparecer no plenário nos dias das oitivas e assisti-las.

Trâmite do caso

A comissão processante é formada pelo presidente, vereador Nik Imhof (MDB), e também pelos vereadores Rogério dos Santos e Jean Dalmolin (relator), ambos do Republicanos.

O trâmite do pedido de cassação do mandato de vereador de Jocimar, após denúncia de suposto crime de “rachadinha”, segue os termos do Decreto-Lei Federal nº 201/1967. A comissão processante tem o prazo de 90 dias contados a partir do momento em que ele foi notificado da abertura do processo, ou seja, até 8 de março, para concluir os trabalhos de investigação.

Jocimar apresentou à Câmara sua defesa prévia por escrito no dia 19 de dezembro. Após analisar a documentação, a comissão decidiu pelo prosseguimento da investigação da denúncia. Santos está suspenso do Poder Legislativo e quem ocupa sua cadeira é o primeiro suplente do partido Democracia Cristã, Rodrigo Voltolini (DC).

