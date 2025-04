Caso Tiu França: Polícia Federal conclui investigação sobre atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal

A Polícia Federal concluiu a investigação sobre o atentado ocorrido em 13 de novembro de 2024, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, um homem, identificado como Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, afiliado ao PL, cometeu um atentado, matando a si mesmo na frente do órgão.

Foram utilizados diversos meios de prova, com destaque para a análise das comunicações e dos dados bancários e fiscais, exames periciais de todos os locais vinculados aos fatos, reconstrução passo a passo do que o autor fez, na ordem em que aconteceu, antes e durante o atentado, além da oitiva de mais de uma dezena de testemunhas. As conclusões da investigação foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal.

“A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a defesa da sociedade e com a preservação do Estado Democrático de Direito e de suas instituições e segue vigilante e preparada para responder, com rigor técnico, imparcialidade e eficácia a quaisquer ameaças à ordem constitucional do país”, completa a PF, em nota.

Tiu França

Francisco Wanderley morreu durante o ataque ao prédio do STF no dia 13 de novembro. As explosões ocorreram por volta das 19h30.

No porta-malas do veículo Kia Shuma, havia fogos de artifício e tijolos. Antes das explosões, Tiu França publicou mensagens premeditando um ataque com bombas contra alvos políticos.

Ele teria disputado a eleição de 2020 para vereador em Rio do Sul, mas não foi eleito.

