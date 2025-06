Caso Viúva Negra: confira o que disse Kauê Hans Becker, terceiro réu a ser ouvido no júri desta sexta-feira

O terceiro réu a prestar depoimento no júri do Caso Viúva Negra nesta sexta-feira, 6, foi Kauê Hans Becker. Ele é acusado de participação na morte do empresário brusquense Edinei da Maia, assassinado com agressões brutais na cabeça e no tórax e, posteriormente, enterrado.

O corpo da vítima foi encontrado quase três meses depois, em 15 de junho de 2024, em avançado estado de decomposição.

O acusado afirmou que Patrick o chamou para o “serviço” dizendo que a vítima seria um homem acusado de estuprar a filha e a esposa. “Ele falou que tinha exames, que podia provar, que era tudo certo”, disse o réu.

Ainda segundo ele, Patrick teria dito que a ação estava “autorizada pelo crime organizado”, embora o depoente tenha negado pertencer a qualquer facção criminosa.

O plano, conforme relatado, envolvia outro acusado, o Jean, e previa interceptar a vítima em um cemitério em Vidal Ramos. “Eu fui com o Jean. Ele levou a vítima e eu voltei dirigindo um Renault Clio. Minha função era só essa”, declarou o réu.

De acordo com o depoimento, a vítima foi abordada e colocada no porta-malas do carro. “Não foi espancado enquanto eu estava. Foi tratado com respeito. Falaram que não iam machucar ele”, afirmou.

Segundo ele, a vítima foi amarrada pelas mãos e levada para uma trilha, onde outros envolvidos assumiram o controle da situação. O réu afirmou ainda que sua participação terminou quando retornou com o veículo até a casa de Jean, onde deveria recuperar sua motocicleta, que estaria com Patrick.

Como a moto não estava no local, ele seguiu com Jean até uma cachoeira próxima, onde aguardaram a chegada de outros envolvidos. Depois disso, teria pego a moto e ido embora, sem presenciar a execução.

“Não sei o que aconteceu depois. Quando deixei o local, o Jean e o Patrick seguiram com a vítima para o mato. O Robson ficou na caminhonete. Eu peguei minha moto e fui embora”, relatou.

O réu negou conhecer a arma supostamente usada no crime, que foi apreendida em outro processo vinculado. “Nunca vi essa arma”, declarou.

O réu afirma que está colaborando com a Justiça, mas sustenta que não teve envolvimento direto na morte da vítima.

O julgamento segue com as explanações da acusação e das defesas.

A cobertura completa e as atualizações do júri do Caso Viúva Negra seguem sendo feitas em tempo real pelo jornal O Município.

