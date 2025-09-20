Caso Viúva Negra: esposa de empresário de Brusque é condenada; saiba pena

Elisa Zierke dos Passos, viúva de Edinei da Maia, foi condenada a 37 anos de prisão pela morte do empresário. O julgamento dela e dos outros dois envolvidos no caso foi realizado ao longo da última sexta-feira, 19. Jean Carlos Hang e Patrick William Schlichting também tiveram suas penas decretas em 28 anos e 35, respectivamente.

Durante o julgamento foram ouvidas diversas testemunhas, entre elas policiais civis que participaram da investigação, coordenada pela Delegacia de Investigação Criminal de Brusque.

De acordo com a Polícia Civil, apesar das dificuldades da investigação, uma vez que os autores arquitetaram com antecedência e intenso planejamento a morte de Edinei, os agentes, por intermédio da DIC de Brusque, identificaram e prenderam todos os autores no curso do inquérito policial.

O caso repercutiu na comunidade Brusque, pois se apurou que a esposa de Edinei, com apoio de outros homens, articulou a morte do marido.

Parte dos autores já havia sido julgada e condenada.

Confira momentos do julgamento:

