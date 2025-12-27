Catarinense: Carlos Renaux mantém expectativa de que estádio Augusto Bauer esteja pronto para partida contra Concórdia

O Carlos Renaux mantém a expectativa de que as obras no estádio Augusto Bauer estejam finalizadas para que a partida contra o Concórdia, pelo Catarinense, ocorra no dia 8 de janeiro. O estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, foi indicado como campo alternativo.

A diretoria do clube informou que a opção foi indicada exclusivamente por exigência de protocolo, caso o Augusto Bauer não seja liberado a tempo.

“No entanto, o planejamento segue conforme o previsto, e a expectativa é de que o nosso campo esteja, sim, pronto para a realização da partida contra o Concórdia, dentro do cronograma que vem sendo rigorosamente cumprido”, diz. Brusque x Carlos Renaux ainda segue sem definição.