O Campeonato Catarinense de 2024 tem data para começar: 20 de janeiro, conforme definido no conselho técnico realizado na tarde desta quinta-feira, 9, na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), em Balneário Camboriú. Assim como nas últimas três edições, 12 equipes participam, com a mesma fórmula de fase de pontos corridos e, depois, quartas de final. Pelo segundo ano consecutivo, haverá disputa de pênaltis em caso de empates em mata-mata.

Disputam o campeonato as seguintes equipes:

– Avaí

– Barra

– Brusque

– Chapecoense

– Concórdia

– Criciúma

– Figueirense

– Hercílio Luz

– Inter de Lages

– Joinville

– Marcílio Dias

– Nação

Os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os dois últimos serão rebaixados, e os oito primeiros passam às quartas de final. A partir de então, os confrontos são disputados em ida e volta e, em caso de empate na soma dos placares, a decisão será nos pênaltis. É a mesma fórmula desde 2020, com a diferença de que, naquele ano, havia 10 clubes, e não 12; e em 2022 em vez de disputa de pênaltis, o empate no agregado favorecia o time de melhor campanha.

O campeão e o vice-campeão garantem vaga à Copa do Brasil de 2025. Ficam com vagas na Série D de 2025 os três melhores times que, naquele ano, não tiverem vaga nas Séries A, B ou C.

O regulamento e a tabela da competição devem ser publicados até 45 dias antes do início do campeonato, conforme a Lei Geral do Esporte (14.597/2023).

A Recopa Catarinense 2024 foi confirmada para 16 de janeiro, no estádio Heriberto Hülse. O Criciúma, campeão catarinense de 2023, irá enfrentar o campeão da Copa Santa Catarina. A competição está às vésperas dos jogos de volta das semifinais, com Hercílio Luz, Concórdia, Avaí e Marcílio Dias brigando pelo título.

Nesta edição do Catarinense, o Brusque deverá ser mandante no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. O clube tem um entendimento com a prefeitura local e deve formalizar um acordo para uso do estádio nas próximas semanas.

Brusque no Catarinense

Em 2024, o Brusque participará do Campeonato Catarinense pela 28ª vez, pelo nono ano consecutivo. Nos últimos quatro anos, chegou à final em três: foi campeão em 2022 e vice em 2020 e 2023. Em 2021, foi eliminado nas semifinais.

Além de ter conquistado seu primeiro título em 1992, o quadricolor teve resultados de destaque em 2017 (quarto colocado), 1998 (terceiro) e em 1988 (quarto no hexagonal final).

