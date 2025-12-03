Catarinense pode assumir cargo de líder do governo na Câmara dos Deputados

Poder

A boa notícia para a política catarinense nas últimas horas é que o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) poderá substituir Lindbergh Farias (PT-RJ) no estratégico posto de líder do partido e da maioria na Câmara dos Deputados. As intervenções intempestivas de Farias, tentando impor as vontades do governo, tem resultado em grandes estragos enormes para o governo Lula. Tanto que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), não quer mais conversa nenhuma com ele.

SC fora 1

A publicação “Veja Negócios”, do grupo Abril, lançou uma edição especial com o ranking das Melhores Cidades do Brasil em 2025. O levantamento avaliou 5.570 municípios a partir de 253 indicadores distribuídos entre os pilares fiscal, econômico, social e digital. Vitória e Curitiba são a primeira e segunda melhores entre as capitais e Indaiatuba, no interior de São Paulo, na ponta entre as de porte médio.

SC fora 2

Surpreendentemente, nenhuma cidade de SC está entre as 10 melhores nos diversos pilares, contrariando praticamente todos os rankings que têm sido feitos e publicados recentemente. Uma pequena consolação, porém: ente as 10 cidades com melhores indicadores digitais estão Criciúma e Passo de Torres, em terceiro e quarto, respectivamente.

Demandas

A Fiesc lança hoje, em sua sede, a Agenda Estratégica para a Infraestrutura de Transporte e a Logística Catarinense 2026. O documento traz uma detalhada radiografia das imensas demandas catarinenses nos modais rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário.

Sem porta-voz

Os milionários, magnatas, emergentes e outros tantos representantes, falsos ou verdadeiros, da alta sociedade de Criciúma e entorno, perderam seu porta-voz na mídia estadual. O colunista Nei Lopes, um casos raros, talvez até no país, que se dedicava a este tipo de jornalismo, não está mais no portal do jornal Notícias do Dia e em quadro na NDTV-Record/SC. Após montar um portal próprio, começaram os choques de interesses. Foi desligado.

Homenagem

Segue a comoção pelo brutal assassinato do bela e jovem professora e estudante universitária Carolina Kasten, no penúltimo final de semana em Florianópolis. Há iniciativas legislativas para que, via projeto de lei, a Praia do Matadeiro, onde foi morta, passe a chamar Praia da Catarina. Nos dicionários, matadeiro é o mesmo que matadouro, lugar onde se abatem as reses para consumo público, grande mortandade, carnificina, lugar muito insalubre. Nada a ver com o deslumbrante recanto.

Alvo da PGR

Como este espaço havia antecipado, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) pode ser alvo de investigação sobre a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil a um clube de tiro de São José, associado à ela. A representação foi apresentada à Procuradoria-Geral da República (PGR) pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC).

Como pode?

O brasileiro do bem está espantado com o que está vendo, lendo ou ouvindo nos últimos dias quanto ao escândalo do Grupo Fit, alvo de operação por suspeita de fraude fiscal de R$ 26 bilhões. Repetindo: R$ 26 bilhões! Como pode isso, sabendo-se que o ente cobrador tem todos os instrumentos disponíveis? Convenhamos que não é só inoperância e incompetência.

Precificação dinâmica

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir projeto de lei do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), que proíbe o uso de ferramentas de precificação dinâmica por fornecedores de produtos e serviços. A maioria defende que ela deve ser mantida, por ser um modelo de negócios consolidado, benéfico para o mercado, que só precisa combater os abusos em alguns contextos. Um exemplo de precificação dinâmica: o vendedor de capa de chuva, quando está sol, vende a R$ 5; quando está chovendo, vende a R$ 7, a R$ 10, porque o contexto mudou.

Operação completa

Detalhe que poucos sabem quanto a temporada de cruzeiros deste ano em Balneário Camboriú, que receberá 47 escalas de navios com itinerários pelo Brasil e países da América do Sul, envolvendo cerca de 160 mil turistas que irão deixar alguns milhares de dólares no comércio local e regional: é a primeira temporada com alfandegamento e operação completa de embarque e desembarque de passageiros. Enquanto isso, naquela Ilha-Capital até soltar barquinho de papel em qualquer lugar pode resultar em processo judicial.