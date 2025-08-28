Catarinense que preside Comissão de Ética da Câmara não vê quebra de decoro em ações de Eduardo Bolsonaro

Decoro

Aumentou muito a pressão, de todos os lados, sobre o presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Fabio Schiochet (União-SC), depois de afirmar à CNN, domingo, que não vê quebra de decoro parlamentar nas quatro representações contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que chegaram até ele. O filho do ex-presidente é acusado por PT e PSOL de articular, nos Estados Unidos, ataques ao Judiciário que resultaram em sanções contra o Brasil. Na posição que ocupa, deveria ficar calado.

Revisionismo

A “Folha de S. Paulo” não sugeriu explicitamente, mas inferiu que cidades brasileiras que tem nomes que homenageiam ex-presidentes da ditadura militar (1964-1985), deveriam fazer uma espécie de revisionismo, substituindo-os. É o caso de Presidente Castelo Branco (que exerceu mandato de 1964 a 1967), em SC. O município, criado em 1963, de apenas 1.724, vizinho a Concórdia, não tem nenhuma iniciativa que busque mudar seu nome. Agora, quem sabe. Que contrate a UFSC, PHD nisso, quando o personagem é de direita.

Corretor de luxo

Quem não lembra do ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, o grandão Evandro Guerra? Depois de 26 anos de carreira e muitos títulos, inclusive mundiais, agora é um bem-sucedido corretor de imóveis de luxo em Itajaí, mais precisamente na Praia Brava, que é um dos endereços com o metro quadrado mais valorizado do Brasil. É funcionário da Construtora CK.

Estrangeiros em SC

Mesmo sendo este um período de baixa temporada, Florianópolis atrai muitos estrangeiros. Buscas para setembro, por exemplo, registraram aumento de 46% na comparação anual, conforme levantamento da plataforma Booking.com, que lida com reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo. Desempenho maior de buscas tiveram a cidade de São Paulo (208%), Porto de Galinhas (108%) e Rio de Janeiro (50%).

Preço da tilápia

Registre-se uma série de esforços do trade oficial da agricultura em favor do crescimento do setor produtivo da tilápia em SC. Agora, falta um trabalho mais efetivo para remunerar melhor os produtores e fazer o produto chegar à mesa do catarinense com preço mais convidativo. Assumindo todos os riscos e custos de produção, fazendo a parte da criação até o abate, o produtor recebe hoje R$ 7,39 pelo quilo. Lá na gôndola de supermercados ou de peixarias o preço do quilo no formato filé ultrapassa R$ 60! Equilibrar preços dessas duas pontas eliminando intermediários é o grande desafio.

Ineficiência

A existência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, instalada no Congresso Nacional, é mais uma prova inequívoca de que o Estado brasileiro não cumpre a sua parte, nem na fiscalização para evitar as fraudes e o rombo, muito menos em atuar pela punição dos verdadeiros culpados. Deputados e senadores irão canalizar energia, tempo e recursos fazendo investigações que outras esferas públicas, que existem para isso, deveriam ter feito. Além disso tudo vira um palanque político com aquele final que exala cheiro de pizza, a exemplo de outras mobilizações do gênero.

Juarez e Eu

A Campanha Juarez e Eu, que propõe uma homenagem ao artista plástico joinvilense Juarez Machado, está chegando ao fim. O prazo final para o envio de fotos é o próximo dia 31. Quem já teve a oportunidade de tirar uma foto ao lado do artista em alguma ocasião, pode participar da campanha. As fotos passarão por uma curadoria, e uma exposição será lançada no aniversário do Instituto Internacional Juarez Machado, em novembro próximo.

De volta

De 17 a 21 de setembro, Imbituba será palco de um reencontro histórico com o surfe internacional. Após 15 anos, a Praia da Vila volta a receber uma etapa do Qualifying Series (QS) da WSL — desta vez, a terceira parada do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, com status QS 4.000. Entre 2003 e 2010, a cidade sediou o Championship Tour, a elite do circuito mundial de surfe profissional, transferida depois para o Rio de Janeiro, onde é realizada até hoje.

Fundo do câncer

O deputado estadual Neodi Saretta (PT) assumiu uma bandeira muito importante no Legislativo estadual e que merece todo apoio: lutar pela criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer em SC, para garantir recursos destinados ao tratamento e atendimento de pacientes, além de promover diagnósticos precoces e apoio. O câncer continua sendo uma das maiores causas de mortalidades em SC, com mais de 20 mil novos casos diagnosticados por ano.