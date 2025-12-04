Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero

Natural de Joinville, a engenheira Luana Lara Lopes, de 29 anos, entrou para a lista da Forbes como a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna.

Antes de seguir carreira na área de tecnologia, ela integrou o Balé Bolshoi de Joinville, experiência que antecedeu a trajetória acadêmica e profissional que hoje projeta seu nome no mercado financeiro global.

Luana é uma das fundadoras da Kalshi, empresa norte-americana criada em 2018 ao lado de Tarek Mansour, colega que conheceu durante a graduação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

A plataforma opera como um mercado de negociações baseado em resultados de eventos futuros, de eleições ao Oscar, permitindo que usuários comprem e vendam contratos a partir da probabilidade de um determinado desfecho.

Segundo a companhia, o modelo não envolve participação direta da Kalshi nas apostas. A receita vem das taxas cobradas por transação.

A operação é regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission, agência independente do governo dos Estados Unidos supervisionada pelo Congresso.

Bilionária

A empresa alcançou valor de mercado de US$ 11 bilhões após levantar US$ 1 bilhão em uma rodada recente de investimentos.

Com cerca de 12% de participação cada, Luana e o sócio passaram a figurar entre os novos bilionários do setor de tecnologia e mercados preditivos.

Formada em engenharia pelo MIT, Luana iniciou os estudos na instituição em 2014 e estagiou em gestoras como Bridgewater e Citadel. Na adolescência, destacou-se em competições acadêmicas, influenciada pela mãe, professora de matemática, e pelo pai, engenheiro elétrico.

Ela acumulou medalhas em olimpíadas científicas, entre elas ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina.

