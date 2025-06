Católicos são maioria, e número de evangélicos cresce em Brusque, aponta Censo

Dados sobre religião do Censo 2022 apontam que a maioria dos moradores de Brusque são católicos. O levantamento foi divulgado na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total de 141,3 mil moradores de Brusque em 2022, 82,3 mil são católicos, equivalente a 66,6%. O Censo leva em consideração somente a Igreja Católica Apostólica Romana, e não considera outras igrejas católicas autônomas.

No Censo anterior, de 2010, o IBGE considerou, por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa. Na edição mais recente, não há informações sobre ortodoxos em Brusque.

Em seguida, aparecem as pessoas de religiões evangélicas. O número total é de 30,6 mil, um percentual de 24,8%.

Ainda conforme dados do Censo 2022, 4,39% dos moradores de Brusque não possuem religião, enquanto 0,89% são espíritas e 0,42% são adeptos a umbanda e candomblé, religiões de matriz africana. Não há informação sobre religiões de tradição indígena em Brusque.

Mais evangélicos, menos católicos

Apesar de maioria, o número de católicos romanos em Brusque registrou queda em relação ao Censo 2010. Na edição anterior da pesquisa, 83,4 mil moradores de Brusque declararam serem adeptos à religião, 1.148 a mais que hoje.

O número de evangélicos apresentou crescimento de um Censo para outro. Em 2010, eram 17,8 mil pessoas de religiões evangélicas na cidade. Deste ano até 2022, 12,7 mil pessoas passaram a ser adeptos às religiões evangélicas em Brusque.

Guabiruba e Botuverá

Guabiruba possui um percentual de católicos romanos superior a Brusque. São 76,3%, referente a 16,1 mil adeptos à religião que vivem na cidade. Evangélicos representam 19,5% da população de Guabiruba, com 4,1 mil fiéis das religiões.

Em Botuverá, a presença católica é maior ainda em dados percentuais. Há 4 mil católicos da cidade de 5,3 mil habitantes, ou seja, 86,9% da cidade é adepta à religião. São 425 evangélicos, 9,1%.

No Brasil

Em nível nacional, o Censo registrou queda no número de católicos romanos no Brasil a cada pesquisa. De acordo com o IBGE, em 1872, eram 99,7% católicos no país. Em 2010, edição anterior à de 2022, o percentual era de 65,1%. Atualmente, 56,7% da população brasileira é católica.

O crescimento do percentual de adeptos a religiões evangélicas também é registrado pelo Censo. Em 1890, era apenas 1% da população. Em 2010, eram 21,6% evangélicos. O percentual cresceu para 2022, com 26,9% dos brasileiros evangélicos.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: