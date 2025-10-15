“Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando

A artista brusquense Tuany Fagundes estreia neste mês em Brusque a contação de história “Causos do Galo”, uma criação em teatro de bonecos, com audiodescrição integrada ao texto e à dramaturgia, para pessoas com e sem deficiência visual. A primeira sessão será na quarta-feira, 22, às 19h30, na Fundação Cultural de Brusque. A segunda apresentação ocorre no dia seguinte, às 20h, no Teatro Casa Amarela. A entrada é gratuita.

Com 40 minutos de duração, o trabalho é aberto a públicos de todas as idades e garante certificado de participação.. As vagas são limitadas e devem ser reservadas por meio dos formulários disponíveis no perfil do Instagram e neste link (http://bit.ly/3J9LfKA).

A proposta é executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc.

“Queremos mostrar, de forma lúdica e acessível, como questões do dia a dia refletem violências estruturais que ainda precisam ser combatidas em nossa sociedade. O Galo, junto de outros animais do sítio, traz metáforas divertidas e instigantes para falar de temas como combate ao racismo, à xenofobia e ao capacitismo, além de estimular o cuidado com notícias falsas e pânicos morais”, destaca Tuany.

Diferencial do projeto

Um dos diferenciais do projeto é a audiodescrição integrada ao texto e à dramaturgia, de acordo com a organização, um recurso artístico que está crescendo, mas que ainda é raro no teatro brasileiro. Esse processo resulta de uma parceria com a AD Em Todos os Cantos (Uberlândia/MG), cuja equipe virá especialmente a Brusque para acompanhar as primeiras apresentações.

No dia 22, após a sessão, a equipe de acessibilidade criativa de “Causos do Galo” fará uma roda de conversa com o público sobre o processo de criação da obra, que contou com o envolvimento dos audiodescritores Felipe Mianes e Milena Rodrigues. Eles também estarão no bate-papo. “Ter audiodescrição integrada, que é o texto original da peça contemplando as descrições do que é contado e encenado, é muito interessante para a experimentação da acessibilidade, sobretudo para a linguagem teatral como um todo”, afirma Mianes.

